EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı - Son Dakika
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EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı

10.05.2022 13:09
EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı

Konya'da hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 27 noktada 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri' EDS-3 Projesi faaliyete başladı.

Konya'da hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 27 noktada 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri' EDS-3 Projesi faaliyete başladı. İl Emniyet Müdürlüğü, EDS-3 sistemlerinin ilk gününde 4 bin 143 sürücünün hız sınırlarına uymadığını açıkladı.

Konya'da sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan veya suça karışan araçları tespit etmek ve yaya ölümlü, yaralanmalı kazaların önüne geçerek sıfır rakamına ulaşmak amacıyla kurulan EDS-3 Projesi faaliyete geçti. Proje çerçevesinde Aksaray Yolu, Antalya Çevreyolu, Ankara Caddesi, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Aslım Caddesi, Karaman Caddesi, Hatıp Caddesi ve Veysel Karani Caddesinde kurulan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri 9 Mayıs Pazartesi günü itibariyle faaliyete başladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü EDS-3 Projesinin birinci gününün istatistiklerini paylaştı. İlk günde 4 bin 143 kişinin hız sınırlarına uymadığı görüldü. Hız koridorlarında en çok ihlal yapılan yollardan ilk üç sırada Aksaray Yolu, Antalya Çevreyolu ve Ankara Caddesi olarak tespit edildi.

EDS 1 ve 2 hız koridorlarında kural ihlali yüzde 80 azaldı

EDS-1 Hız Koridorunda bulunan Yeni Meram Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi, EDS -2 Hız koridorunda bulunan Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevreyolunda Elektronik Denetleme Sistemlerinin faaliyete girmesinden itibaren hız ihlallerinde yüzde 80 azalma, ölümlü-yaralanmalı kazalarda yüzde 68 azalma oldu. EDS-3 Projesinde de Emniyet Müdürlüğünce önümüzdeki günlerde hızdan kaynaklı kazaların sıfıra inmesi ve hız ihlallerinin en az yüzde 80 oranında azalmasının hedeflendiği ve polis ekipleri tarafından mobil radar araçlarıyla denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - KONYA

EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı
EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı
EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Aksaray, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı - Son Dakika


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