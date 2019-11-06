Son Dakika Haberleri: Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3
Son Dakika Spor Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

7 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, sahasında Spor Toto'ya 3-0 mağlup oldu.

Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, sahasında Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto'ya 3-0 mağlup oldu.


Salon: İnegöl


Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker


İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Osmany, Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Mert Nevzat Güneş)


Spor Toto: Arslan Eşki, Nicolas, Sercan Yüksel Dıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ferreira)


Setler: 16-25, 21-25, 18-25


Süre: 76 Dakika (23,26,27) - BURSA

İnegöl Belediyespor, İnegöl, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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