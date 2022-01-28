Üye Girişi
Efeler Ligi'nde 17. hafta programı - Son Dakika

Efeler Ligi'nde 17. hafta programı

28.01.2022 13:19
Efeler Ligi'nde 17. hafta programı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanması planlanan Afyon Bld. Yüntaş - Cizre Bld. maçı, Cizre ekibindeki Covid 19 pozitif vakalar sebebiyle ertelendi.

Haftanın programı şu şekilde:

Yarın

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Bld.

15.30 Tokat Bld. Plevne - Halkbank

16.00 Bingöl Solhan Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

17.00 Altekma - Arkas Spor

17.00 Spor Toto - Bursa B.Şehir Bld.

30 Ocak Pazar

14.00 Ziraat Bankkart - Yeni Kızıltepe Spor

(İHA)

YORUMLAR
500

Efeler Ligi, Sigorta, Pazar, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Ligi'nde 17. hafta programı - Son Dakika


Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında! Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!         
13:55
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Fiyatı 100 liraya kadar çıkan sarımsağın kilosu 2,5 liradan satılıyor Fiyatı 100 liraya kadar çıkan sarımsağın kilosu 2,5 liradan satılıyor         
12:47
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26

Son Dakika Haberleri
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
13:44 Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
13:23 EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
12:42 Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 14:00:50. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Ligi'nde 17. hafta programı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement