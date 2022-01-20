Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zirai don uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2022 Cuma sabah saatlerine kadar, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don öngörülüyor.

Çiftçilerin ve ilgililerin, don olayı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.