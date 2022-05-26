Ege Bölgesi için 'sıcaklık artışı' uyarısı - Son Dakika
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Ege Bölgesi için 'sıcaklık artışı' uyarısı

26.05.2022 14:47
Ege Bölgesi için 'sıcaklık artışı' uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde (gece sıcaklıklarının 4 ila 6 derece, gündüz sıcaklıklarının 8 ila 12 derece) seyretmesinin beklendiği kaydedildi. İl merkezlerinde bu hafta içinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 27-31 Mayıs'ta şöyle olması bekleniyor:

"İzmir 21/34, 22/34, 21/37, 19/32, 18/32 Aydın 21/38, 21/39, 21/40, 19/32, 18/36 Balıkesir 15/33, 15/34, 16/37, 16/33, 15/33 Çanakkale 18/32 19/30 19/32 19/27 17/31

Manisa 20/37 20/37 21/39 18/34 18/36"


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Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor
Kaynak: DHA

Meteoroloji, Ege, Güncel, Son Dakika

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