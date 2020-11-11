Ege'de 3 bin 457 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından 3 bin 457 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

30 Ekim tarihinde merkez üssü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar sürüyor. Sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi merkezli olan 4,8 şiddetindeki deprem, İzmir'den de hissedilerek büyük paniğe sebep oldu. Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 Ekim'den bu yana Ege Denizi'nde meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı.

Prof. Dr. Özener, yaptığı açıklamada 30 Ekim'den bu yana bölgede toplam 3 bin 457 artçı sarsıntı meydana geldiğini vurgulayarak, bunların 58 tanesinin şiddetinin de 4'ün üzerinde olduğunu kaydetti.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)