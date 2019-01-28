Ege'den 'Saklı Kanatlar Protokolü'

İzmir Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik eğitim ve aktivite çalışmaları yapılması amacıyla hazırlanan 'Saklı Kanatlar Oyun Odaları Projesi'nin protokolü İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gümüş ve EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan tarafından imzalandı.

EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fulya Atalay Yalçın tarafından hazırlanan proje kapsamında, çocuklar için oyun odalarının oluşturulması, ceza infaz kurumunda görev yapan personelle hükümlü ve tutuklu kadınlara yönelik seminer düzenlenmesi, çocukların işitme tarama ve dil gelişim testlerinin yapılması, çocukların gelişimlerine yönelik aktivitelerin düzenlenmesi amaçlanıyor.