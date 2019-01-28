Son Dakika Haberleri: Ege'den 'Saklı Kanatlar Protokolü'

Ege'den 'Saklı Kanatlar Protokolü'

54 dakika önce

İzmir Adliyesinde düzenlenen protokol imza törenine, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ile proje yürütücüleri katıldı.

Ege'den 'Saklı Kanatlar Protokolü', System.String[]

İzmir Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik eğitim ve aktivite çalışmaları yapılması amacıyla hazırlanan 'Saklı Kanatlar Oyun Odaları Projesi'nin protokolü İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gümüş ve EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan tarafından imzalandı.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fulya Atalay Yalçın tarafından hazırlanan proje kapsamında, çocuklar için oyun odalarının oluşturulması, ceza infaz kurumunda görev yapan personelle hükümlü ve tutuklu kadınlara yönelik seminer düzenlenmesi, çocukların işitme tarama ve dil gelişim testlerinin yapılması, çocukların gelişimlerine yönelik aktivitelerin düzenlenmesi amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:34 Kaynak: Bültenler

Gümüş, Başsavcı, İzmir, Güncel
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