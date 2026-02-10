(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre, deprem saat 07.34'te kaydedildi. Yerin 26,66 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Ege Denizi açıkları olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 4,0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
