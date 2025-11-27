Ege Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Ege Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde Deprem

27.11.2025 03:39
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum rapor edilmedi.

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREM YERİN 8.73 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.73 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

