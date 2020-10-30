Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (6) - Son Dakika

TUNÇ SOYER, EKİPLERİN ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ ALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkılan ve hasar gören binaların bulunduğu Bayraklı ilçesine geldi. Tunç Soyer, beraberindekilerle birlikte ekiplerin çalışması hakkında bilgi aldı.

YAKINLARININ AKIBETİNİ ÖĞRENMEK İÇİN YIKILAN BİNALARIN ÖNÜNE GELDİLER

Öte yandan AFAD ekipleri, yıkılan binaların önüne gelerek, içeride kimse var mı, sesimi duyan var mı diye bağırıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor. Bunun yanında bazı vatandaşlar, olay yerine gelerek yıkılan binadaki yakınlarının akıbetini öğrenebilmek için ekiplere sorular soruyor. ya da bazı vatandaşlar, yıkılan binanın yanına giderek, seslendi. Polis ekipleri, bu kişileri binaların yanından uzaklaştırdı.