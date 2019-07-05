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Ege ile Yeşilay arasında iş birliği

1 saat önce

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Ege ile Yeşilay arasında iş birliği, System.String[]
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Ziyarette, EÜ ile Yeşilay arasındaki iş birliğinin geliştirmesi ve yeni projelerde iş birliği yapılması yönünde karar alındı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, genel sekreteri Osman Baturhan Dursun ile genel sekreter yardımcısı Ahmet Kaan'ı ağırladı.

Rektör Budak, Başkan Öztürk'e, EÜ'nün eğitim faaliyetleri ve projeleriyle ilgili bilgi paylaşımı yaptı. Daha sonra, EÜ Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Yeşilay heyetine enstitüdeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ege Üniversitesinin bilgi birikimini paylaşma konusunda oldukça cömert olduğunu dile getiren Rektör Budak, "Yeşilay'ın yaptığı kutsal hizmeti yakından takip ediyoruz. Ar-Ge konusundaki desteklerimizi geliştirebileceğimizi biliyoruz ve iki kurum arasındaki işbirliğini sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. TÜBİTAK'a ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en fazla proje yapan üniversitemiz, topluma yönelik projeleri de gönüllü olarak yapıyor. Akademisyenlerimiz, bu anlamda paylaşıma oldukça açık. Yeşilay ile ileriye dönük güzel projeler geliştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bilimsel projeleriyle atağa geçen EÜ'nün bilgi birikiminden yararlanmak istediklerini dile getiren Başkan Öztürk, "Güçlü bir STK olarak dünyada ses getiren yayınlar yapıyoruz. Temel çıkış noktamız bilimsel faaliyetler. Proje ve üretim anlamında Ege Üniversitesi ile işbirliği yapmak istiyoruz. Zor bir alanda çalışıyoruz ve alanımız ciddi bir fedakarlık gerektiriyor. Ege Üniversitesinin bilgi birikiminden yararlanmak ve bağımlılıkla ilgili araştırmalarımızı geliştirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
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