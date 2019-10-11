Ege'nin 12 dev adamı ligin ilk maçında galip geldi

Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Basketbol Takımı, 2019–2020 sezonu Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Lig ilk maçında Karşıyaka Belediyespor'u 77–73 yenerek galip geldi.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle yeniden yapılandırılan, Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı 2019–2020 Basketbol Sezonu'nda ilk maçına çıktı. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Ligi müsabakasında Karşıyaka Belediyespor'la karşılaştı. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı 77–73 skorla maçı kazandı. Son ana kadar başa baş giden mücadelede uzatmalarda Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı galip geldi. - İZMİR