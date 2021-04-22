Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı - Son Dakika

Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı

22.04.2021 09:35
Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı, System.String[]

Ege Üniversitesi, 2023 Akademik Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen uluslararasılaşma stratejileri çerçevesinde dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) raporlarında başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyor.

Sıralamaları değerlendiren Rektör Budak, "Uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi olma misyonu etrafında kenetlenen üniversitemiz, başarılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü destekleri, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamızın Yeni YÖK vizyonu ile Türk Yükseköğretimine kazandırdığı vizyoner projeler kapsamında Ege Üniversitesinde hayata geçirdiğimiz uygulamaların meyvelerini bir bir alıyoruz" dedi.

"THE University Impact Rankings 2021- THE Üniversite Etki Sıralaması-2021" adlı uluslararası derecelendirmede Ege Üniversitesi, 2021 yılı değerlendirmelerinde 17 alanın tamamına başvururken, bu alanlardan 8'inde dünya ortalamasının üzerinde bir başarı sağlayarak üst sıralara yükseldi. Çeşitli kategorilerde dünyanın en iyileri arasında yer alarak tanınırlığını artırmayı hedefleyen bin 154 kurum arasında 60,2 puanla ilk yüzde 45'lik dilim ile ilk 401-600 aralığına yerleşen Ege Üniversitesi, uluslararası tanınırlığını artırmış oldu. Ulusal sıralamalarda ise en yüksek genel puana sahip 7'nci üniversite oldu.

8 alanda dünya ortalamasının üzerinde

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi olma misyonu etrafında kenetlenen üniversitemiz, başarılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü destekleri ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamızın Yeni YÖK vizyonu ile Türk Yükseköğretimine kazandırdığı vizyoner projeler kapsamında Ege Üniversitesinde hayata geçirdiğimiz uygulamaların meyvelerini bir bir alıyoruz. THE Üniversite Etki Sıralaması-2021uluslararası derecelendirmede üniversitemiz global ölçekte bir başarı elde ederek, dünya üniversiteleriyle rekabet edecek konuma geldiğini gösterdi.THE 2021 yılı değerlendirmelerine 17 alanın tamamına başvuran üniversitemiz, bu alanlardan 8'inde dünya ortalamasının üzerinde bir başarı sağlayarak üst sıralara yükseldi. Çeşitli kategorilerde dünyanın en iyileri arasında yer alarak tanınırlığını artırmayı hedefleyenbin 154 kurum arasında 60,2 puanla ilk yüzde 45'lik dilim ile ilk 401-600 aralığına yerleşti. Uluslararası tanınırlığını artıran üniversitemiz, ulusal düzeydeise en yüksek genel puana sahip 7'nci üniversite oldu. Tabi ki bu başarı bizim için sürpriz olmadı. Göreve geldiğimiz ilk güne müteakip; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve patent, uzaktan öğretim ve dijitalleşme, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk, üniversite sanayi iş birliği ve uluslararasılaşma alanlarında önemli çalışmalar yürüttük. Bu uygulamalarımızı sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan dauygulamaya geçirdiğimiz vizyon projelerinin geri dönüşlerini alıyoruz. Bu başarılı sonuçlardan memnunuz çünkü emeğimizin karşılığını görüyoruz. Araştırma Üniversitesi hedefimize çok yakın olduğumuz bu süreçte bu başarıların gelmesinden de son derece mutluyuz. Bu vesile ile araştırma üniversitesi olma misyonumuz etrafında yekvücut olan Ege Üniversitesi ailesinin tüm mensuplarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum " dedi.

"Sağlıklı ve Kaliteli· Yaşam" kategorisinde Türkiye ikincisi

Ege Üniversitesi"Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye 2'ncisi oldu. Sağlıklı ve Kaliteli yaşam kategorisi uluslararası sıralamada 2020 yılında 620 üniversite içerisinde ilk yüzde 25'te yer alan Ege Üniversitesi, bu yıl da 871 üniversite arasında ilk yüzde 28'in içinde yer aldı. "Yoksullukla Mücadele" kategorisinde sıralamalarda ilk 201-300 aralığını, Türkiye'de ise 4'üncü sırayı;"Açlıkla Mücadele" kategorisinde sıralamalarda ilk 100-200 aralığını, Türkiye'de ise 3'üncü sırayı; "Nitelikli Eğitim" kategorisinde sıralamalarda ilk 601-800 aralığını, Türkiye'de ise 15'inci sırayı; "Cinsiyet Eşitliği" kategorisinde sıralamalarda ilk 301-400 aralığını, Türkiye'de ise 6'ncı sırayı;"Temiz Su ve Sanitasyon" kategorisinde sıralamalarda ilk 201-300 aralığını, Türkiye'de ise 4'üncü sırayı; "Erişilebilir ve Temiz Enerji" kategorisinde sıralamalarda ilk 301-400 aralığını, Türkiye'de ise 7'nci sırayı; "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" kategorisinde sıralamalarda ilk 401-600 aralığını, Türkiye'de ise 7'inci sırayı; "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" kategorisinde sıralamalarda ilk 301-400 aralığını, Türkiye'de ise 12'nci sırayı; "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde sıralamalarda ilk 401-600 aralığını, Türkiye'de ise 9'uncu sırayı; "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" kategorisinde sıralamalarda ilk 301-400 aralığını, Türkiye'de ise 6'ncı sırayı; "Sorumlu Tüketim ve Üretim" kategorisinde sıralamalarda ilk 201-300 aralığını, Türkiye'de ise 6'ncı sırayı; "İklim Eylemi" kategorisinde sıralamalarda 401+, Türkiye'de ise 9'uncu sırayı;"Sudaki Yaşam" kategorisinde sıralamalarda ilk 201-300 aralığını, Türkiye'de ise 5'inci sırayı; "Karasal Yaşam" kategorisinde sıralamalarda ilk 101-200 aralığını, Türkiye'de ise 1'inci sırayı; "Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar" kategorisinde sıralamalarda ilk 301-400 aralığını, Türkiye'de ise 5'inci sırayı; "Amaçlar için Ortaklık" kategorisinde sıralamalarda ilk 401-600 aralığını, Türkiye'de ise 7'nci sırayı diğer üniversitelerle paylaştı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı - Son Dakika


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