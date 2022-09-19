Ege Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerinin öğrenci kontenjanlarının tamamının dolduğunu söyledi.

Necdet Budak, AA muhabirine, Ege Üniversitesinin köklü bir geçmişe sahip kurum olduğunu vurguladı.

Üniversitelerinin bu yıl tarihinin en yüksek puan dilimiyle öğrenci aldığını ifade eden Budak, şöyle dedi:

"Tıp fakültesinde geçen yıl en düşük puan 470'lerdeyken bu yıl 526'lara yükseldi. Hemen hemen bütün bölümlerimizde bu yapmış olduğumuz akademik çalışmaların, akreditasyon belgesi almamızın ve araştırma üniversitesi olmanın toplum nezdinde, aileler nezdinde ve lise son sınıf öğrencileri nezdinde ciddi bir etki yarattığını düşünüyoruz. Kaliteli öğrenci kitlesini üniversitemize çekmiş olmamız 4 yıldaki akademik çalışmalarımızın ürünü olduğunu düşünüyorum."

Budak, ÖSYM tercih kılavuzlarında üniversitelerinin tam akredite üniversite olarak yer almasının da öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yaptığını aktardı.

Bu yıl 60 bin öğrenciyi kabul ettiklerini belirten Budak, şöyle dedi:

"Tüm kontenjanımız doldu. Öğrenciler niye bizim üniversitemizi tercih ediyor? Ege Üniversitesi birçok alanda en yetkin üniversitelerden birisidir. Sağlık, eczacılık, diş hekim, tarım, gıda, enerji, kimya, biyomühendislik, mühendislik alanında temel bilimlerde ve bazı sosyal bilimlerde gerçekten yetkin ve bu yetkinlik analizini TÜBİTAK yayınlarıyla Türkiye'ye duyuruyor. Ege Üniversitesinde birçok fakülte yalancı dil eğitime geçti. Mesela mühendislik fakültesi yüzde 100 İngilizce kararı aldı. Bunlar da bir tercih nedeni. Türkiye'nin en huzurlu üniversitelerin belki başında geliyoruz. Dördüncüsü İzmir iklim ve coğrafya olarak da güzel ama en önemlisi kompakt bir kampüsteyiz. Güvenlik barınma, yemek anlamında ve akademik olarak eğitim öğretim. tam akreditasyonla tescillenmiş olmasını artık bütün kamuoyu, bütün toplum biliyor. Bütün bunlar tercih nedenleri olduğunu düşünüyorum."

Ege Üniversitesini akademik olarak daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Budak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üç yıldır TÜBİTAK nezdinde en fazla proje yapan üniversiteyiz. Uluslararası fon almada da Türkiye birincisiyiz. Yani laboratuvar altyapımız akademik personelimizin uluslararası arenadaki başarıları Ege Üniversitesinin uluslararası arenada eğitim öğretim programlarını Azerbaycan başta olmak üzere başka ülkelerin gençlerine eğitim öğretim programlarını sunmaları toplumda, kamuoyunda birbirini tamamlayan parametreler olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca da Ege Üniversitesi gücüne güç katıyor. Özellikle dijitalleşme ve uluslararasılaşma anlamında da yeni çalışmalarımız var."