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Egeli bilim insanlarından prematüre bebeklere yönelik önemli proje - Son Dakika

Egeli bilim insanlarından prematüre bebeklere yönelik önemli proje

13.12.2021 09:29
Egeli bilim insanlarından prematüre bebeklere yönelik önemli proje

"Akciğer Alveol Hücre Hatları ve Prematüre Sıçan Akciğerlerinde Kızılötesi Fototerapi Yöntemi ile Sürfaktan Üretim Artışının Belirlenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Özdemir'i makamında ağırlayarak tebrik etti.Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Özdemir hocamızı ve ekibinin TÜBİTAK tarafında desteklenmeye uygun bulunan projesi, prematüre yeni doğan bebeklerde akciğerlerin yetersiz gelişimi sonucu yaşanan solunum sıkıntısı sendromuna ve bundan kaynaklı gelişen bebek ölümlerine çare olması bakımında oldukça önem arz ediyor. Böylesi önemli bir konuya duyarlılıkla yaklaştıkları için hocamızı ve proje ekibini gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Özdemir,"Prematüre yeni doğan bebeklerde akciğerlerin yetersiz gelişimi sonucu Solunum Sıkıntısı Sendromu (RDS) gelişmekte ve bebek ölümlerinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu bebekler, uzun süre kuvözde ve yoğun bakımda takip edilmektedir. Uygulanmakta olan surfaktan tedavisi ise oldukça komplikasyonlu, uygulaması ancak donanımlı hastanelerde yapılabilen ve pahalı bir tedavi yöntemidir. Dolayısıyla sağlık ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, aileler için uzun hastane yatışları ve ileri çocukluk yaşlarına kadar hastane takibi kaynaklı maddi ve manevi problemler oluşturmaktadır. Amacımız, prematüre erken doğan ve solunum sıkıntısı sendromu ile doğan bebeklerin bu hastalığını, yine fizyolojik sarılıkta kullanılmakta olan fototerapi yöntemine benzer bir düzenekle ve kuvöze uyumlu infrared ışıklı fototerapi tedavi düzeneği yardımı ile tedavi etmektir" dedi.

"Ön denemede başarılı sonuçlar elde ettik"

Proje kapsamında yapılacak araştırmalar hakkında da bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Özdemir, "Araştırmamızı hücrede, deney hayvanlarında ve insanda olmak üzere 3 aşamalı olarak planladık. İlk iki aşamasını bu projemizde gerçekleştireceğiz. İnsan aşamasını ise ilave başka bir proje ile yapmayı düşünüyoruz. Kullanmayı planladığımız infrared ışığın dalga boyu, miktarı ve süresini araştırmamızın hücre aşamasında belirledikten sonra en etkili infrared ışık dalga boyu, miktarı ve süresini deney hayvanlarında uygulayacağız. Sonuçların olumlu çıkması halinde insan aşamasına geçilecektir. Hücrede yaptığımız ön denemede başarılı sonuçlar elde edilmiştir" diye konuştu.

Dr. Halil İbrahim Özdemir, "Projemiz; Tıp Fakültesinden 4 Anabilim Dalı, Fen Fakültesinden 2 Anabilim Dalı ve Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAYMER) olmak üzere toplam 7 akademik birim tarafından gerçekleştirilecek olup çok disiplinli bir araştırmadır" dedi.

Halil İbrahim Özdemir, Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Egeli bilim insanlarından prematüre bebeklere yönelik önemli proje - Son Dakika


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