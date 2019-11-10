Egeli ihracatçılar Çin pazarından umutlu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye'den Çin'e alabalık hariç su ürünleri, kanatlı, süt ve süt ürünleri, kiraz hariç yaş meyve sebze ihracatının henüz yapılamadığını belirterek, "Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur başkanlığında, Çin tarafı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'de yapılacak görüşmelerde ihracatın önündeki engellerin kalkması adına noktayı koyacağız." ifadelerini kullandı.

EİB'den yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Şanghay kentinde 5- 10 Kasım'da gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda EİB ve Çin'in önemli ithalatçı firmalarından Cofco Sundry iş birliğinde "tadım etkinliği" düzenlendiği bildirildi.

Etkinlikte gıda ürünleriyle Çin damak tadına uygun hazırlanan kek, kurabiye, pasta gibi yiyeceklerin olduğu menülere Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin'e 2019'un Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 86'lık artışla 110 milyon dolardan, 205 milyon dolara çıktığını, hedeflerinin 2023'e kadar bu tutarı 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu bildirdi.

THY'nin İstanbul'dan Guanco, Pekin ve Şanghay'a direkt seferler gerçekleştirdiğini hatırlatan Celep, "THY'nin Çin'deki 4. destinasyonu İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Xian'a olacak. Bu gelişme de Türkiye-Çin arasındaki ticaretin artmasına önemli katkı sağlayacak. Öte yandan 13-14 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek Ege Ekonomik Forumu'nda Kuşak Yol İnisiyatifi isimli özel oturumda Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin artması için mesai harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Çin'e alabalık hariç su ürünleri, kanatlı, süt ve süt ürünleri, kiraz hariç yaş meyve sebze ihracatının henüz yapılamadığına işaret eden Celep, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'un, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile Türk gıda ürünlerinin Çin'e ihracatındaki engellerin kaldırılması adına görüşmeler yaptığını belirtti. Celep, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu ürünleri üreten dünya standartlarında çok sayıda tesise sahibiz ve dünyanın dört bir tarafına ihraç ediyoruz. Çin'e ihraç etmemizin önündeki engellerin karşılıklı görüşmelerle kısa sürede kalkacağına inanıyoruz. Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur başkanlığında, Çin tarafı ile bu konuda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'de yapılacak görüşmelerde ihracatın önündeki engellerin kalkması adına noktayı koyacağız."