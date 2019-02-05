Son Dakika Haberleri: Egeliler, Kanser Farkındalığı İçin Pedal Çevirdi

Egeliler, Kanser Farkındalığı İçin Pedal Çevirdi

1 saat önce

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Egeliler, Kanser Farkındalığı İçin Pedal Çevirdi, System.String[]

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, küresel sağlık sorunlarından olan kansere dikkat çekmek, kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini artırmak için İnciraltı Kent Ormanı'ndan hareket ederek Konak Meydanı Saat Kulesine kadar pedal bastı.

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Gününde, kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla, tüm dünyada Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü kampanyalar düzenleniyor. Bu kapsamda; Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa'nın organize ettiği,Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından da desteklenen "Bisikletle Harekete Geç" etkinliği gerçekleştirildi. İnciraltı Kent Ormanı'ndan hareket ederek Konak Meydanı Saat Kulesine kadar bisiklet sürüşü yapılan etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra öğrenciler ve bisiklet gönüllüleri katıldı.

Kanser ölümlerini azaltmak adına herkesi harekete geçmeye davet eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve İzmir'de bisiklete gönül verenlerle birlikte kanser haftası kapsamında farkındalığı artırmak için bisiklet turu düzenledik. Kent Ormanından Konak'a kadar bisiklet sürdük. Dünyada çok sayıda insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Çağımızın önemli bir hastalığı. Erken teşhis önemli, bu anlamda da farkındalık yaratmak istiyoruz. Kansere sadece genetik olarak bakmamak lazım; spor, beslenme, çevresel etkiler çok önemli" dedi.

"Kansere karşı uyumlu ve koordineli mücadeleye ihtiyaç var"

Dünya Kanser Günü'nün önemine de değinen Prof. Dr. Budak, "Her yıl 8.8 milyon insan bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Kanser bir hücre hastalığıdır ve üzerine yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, insan bedeninde sistem kendiliğinden bozulabildiği gibi çoğu zaman dış faktörlerden, özellikle sigaradan fazlasıyla etkilenmektedir. Günümüzde birçok kanserden sigara sorumlu tutuluyor. Tüm bunları aşmak için özellikle orta yaşın üzerindeki bireylerin sporu seçerek hareketi artırmaları gerekiyor. Kansere karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç var. Bunun için bisiklet çok uygun bir araç. Açık havada bu sporun yapılabilmesi ruhsal ve bedensel hastalıkları önlemenin yanı sıra özellikle kanseri yok etmede etkin bir rol oynuyor. Halkla bütünleşerek tek yürek olmak ve bu etkinliği gerçekleştirmek, sağlıklı kentler ve mutlu bireyler adına oldukça yararlı bir girişim" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:43 Kaynak: Bültenler

Necdet Budak, Ege Üniversitesi, Güncel
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