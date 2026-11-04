Egemen Mustafa Şener neden gündemde? İnşaat ve uluslararası yatırım alanındaki çalışmaları - Son Dakika
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Egemen Mustafa Şener neden gündemde? İnşaat ve uluslararası yatırım alanındaki çalışmaları

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Egemen Mustafa Şener neden gündemde? İnşaat ve uluslararası yatırım alanındaki çalışmaları
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İş insanı Egemen Mustafa Şener, uluslararası yatırımlarda fizibilite, yerel mevzuat ve bütüncül proje yönetiminin kritik rol oynadığını belirterek, inşaat ve altyapı projelerinde kararların yalnızca finansal beklentilerle değil, pazarı doğru okumak ve sahadaki gerçek ihtiyaçları hesaplamakla alınması gerektiğini vurguladı.

İş insanı Egemen Mustafa Şener, farklı pazarlardaki yatırım kararlarında fizibilite, yerel koşullar ve uzun vadeli proje yönetiminin önemini değerlendirdi. İş insanı Egemen Mustafa Şener, uluslararası yatırım süreçlerinde kararların yalnızca finansal beklentiler üzerinden alınmaması gerektiğini belirtti. İnşaat, gayrimenkul, altyapı, liman ve tersane projelerinde edinilen deneyimin; pazarı doğru okumak, riskleri hesaplamak ve uygulanabilir bir plan kurmakla ilişkilendirildiğini ifade etti.

İş hayatını İstanbul merkezli sürdüren Şener, yatırımcıların farklı ülkelerdeki mevzuat, iş gücü, lojistik imkanlar ve finansman koşullarını ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Şener, “Her pazarın kendi kuralları, çalışma biçimi ve ticari ritmi var. Bu nedenle yatırımın kapsamı belirlenmeden önce sahadaki ihtiyacı doğru anlamak gerekir” açıklamasında bulundu.

Proje geliştirmede fizibilite vurgusu

Egemen Mustafa Şener, özellikle büyük ölçekli yapı, altyapı ve endüstriyel tesis projelerinde fizibilite çalışmasının temel aşamalardan biri olduğunu söyledi. Bir projenin başlangıç maliyetinin tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını belirten Şener, yatırımın işletme süreci, ulaşım bağlantıları, enerji ihtiyacı ve kullanım amacıyla birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Şener, “Yatırımın sağlıklı ilerlemesi için projenin bugünkü değeri kadar, gelecekte hangi ihtiyaca karşılık vereceği de hesaplanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Konut ve ticari yapı projelerinde güvenlik, altyapı kapasitesi, enerji verimliliği, açık alan planlaması ve ulaşımın önemli başlıklar arasında yer aldığını belirten Şener, kentsel dönüşüm çalışmalarının da yalnızca yapı yenileme olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

İnşaat ve gayrimenkulde bütüncül yaklaşım

Şener’e göre, şehirlerdeki yapılaşma çalışmalarında yaşam kalitesi ile ekonomik ihtiyaçlar birlikte değerlendirilmelidir. Deprem güvenliği, gün ışığından yararlanma, ortak alanların niteliği ve karma kullanımlı projelerin günlük yaşama katkısı, yatırım kararlarını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Kariyerinin ilk dönemlerinde tarım ticaretiyle ilgilenen Egemen Mustafa Şener, 1990’lı yılların başında inşaat ve gayrimenkul alanına yöneldi. İlerleyen yıllarda faaliyetlerini konut, ticari yapılar, şantiye yönetimi ve endüstriyel tesisler gibi alanlara genişletti.

Uluslararası iş geliştirme deneyimi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde doğan Şener’in çalışma geçmişinde, Ukrayna, Doğu Avrupa ve Güney Amerika’daki iş geliştirme faaliyetleri de yer alıyor. Uluslararası işletme ve strateji alanındaki birikimini Hollanda’daki Rotterdam School of Management deneyimiyle geliştiren Şener, farklı hukuk sistemleri ve pazar koşullarıyla çalışmanın yatırım yaklaşımına katkı sağladığını belirtti.

Şener, “Kalıcı bir yatırım kararı; araştırma, yerel bilgi ve gerçekçi bir zaman planı gerektirir” değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Şenerİş DünyasıİnşaatSon Dakika

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