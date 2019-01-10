Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen'den Aa'ya Ziyaret

Eğitim Bir-Sen'den Aa'ya Ziyaret

27 dakika önce

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Abdullah Çerezci ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Eğitim Bir-Sen'den Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Abdullah Çerezci ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Çerezci, ajansın genel müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mutanoğlu'nu ve AA çalışanlarını kutladı.

Gazetecilerin zor ve önemli bir mesleği ifa ettiklerini belirten Çerezci, toplumun doğru bilgilendirilmesinde medyanın ve basın mensuplarının çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, heyete AA'nın ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ankara, Metin Mutanoğlu, Eğitim Bir Sen, Güncel
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