Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen'den İl Müdürü Çelik'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Eğitim Bir-Sen'den İl Müdürü Çelik'e Hayırlı Olsun Ziyareti

18 dakika önce

Eğitim Bir-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz ve beraberindeki heyet, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Ramazan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen'den İl Müdürü Çelik'e Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Eğitim Bir-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz ve beraberindeki heyet, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Ramazan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu Bilecik İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz ile Başkan Yardımcıları Ahmet Basatemur, Ercan Çakmak, Arzu Kesici, İsmail Tetik ve Yücel Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Öte yandan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve Yönetim Kurulu da ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

Ramazan Çelik, Bilecik, Eğitim Bir Sen, Yaşam
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