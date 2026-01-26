Eğitim-Bir-Sen, Gazze'de Eğitim Çadırı Kurdu - Son Dakika
Eğitim-Bir-Sen, Gazze'de Eğitim Çadırı Kurdu

Eğitim-Bir-Sen, Gazze\'de Eğitim Çadırı Kurdu
26.01.2026 14:09
Eğitim-Bir-Sen ve Deniz Feneri Derneği, Gazze'de Mehmet Akif İnan adını taşıyan bir eğitim çadırı kurarak Gazzeli çocukların eğitimine destek vermeye başladı. Eğitim programı kapsamında öğrencilere yemek, kıyafet, ders kitabı ve psikososyal destek sağlanıyor. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'nin imarına fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.

EĞİTİM-Bir-Sen, Deniz Feneri Derneği ile birlikte Gazze'de Mehmet Akif İnan'ın adını taşıyan eğitim çadırı kurarak Gazzeli çocukların eğitimine destek vermeye başladığını duyurdu. Gazzeli eğitimciler tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında öğrencilere yemek, kıyafet ve ders kitabı desteği sağlanıyor. Ayrıca çadırda çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek programları da yürütülüyor.

Eğitim-Bir-Sen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin halkının zulme karşı haykırışı olan 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazzelilerin haklı mücadelesini desteklemeyi bir insanlık görevi olarak gördük ve bu duyarlılığımızı her platformda gösterdik. Filistin halkının, Gazzelilerin haklı davasını gür bir sesle, kararlılıkla meydanlarda haykırdık, siyonist İsrail'i protesto eylemlerinde ön saflarda yer aldık. Eğitim sisteminin çöktüğü, öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alındığı, öğretmenlerin mesleklerini icra edemez hale geldiği, üniversitelerin kapandığı, 70 binin üzerinde Filistinlinin şehit edildiği iki yılı aşan bu süreçte bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Siyonist rejimin soykırım başta olmak üzere işlediği tüm savaş suçlarını ülkemiz ve dünya kamuoyuna duyurduk. Siyonist rejim tarafından sürekli ihlal edilen kırılgan ateşkes sürecinde de Gazze'yi unutmuyor desteğimizi sürdürüyoruz. Son olarak Gazzeli çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla, Deniz Feneri Derneği ortaklığı ile kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan'ın adını taşıyan eğitim çadırını Gazze'de kurduk. Çadırda eğitim gören 120 öğrenciye derslerin yanı sıra yemek, kıyafet ve ders kitabı desteği sağlıyoruz. Kurduğumuz eğitim çadırında Gazzeli eğitimciler tarafından temel derslerin yanında yabancı dil eğitimi veriliyor ve çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek programları yürütülüyor" ifadelerine yer verdi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz Feneri Derneği ile birlikte Gazze'de Akif İnan Eğitim Çadırı kurarak eğitim ortamı oluşturduk, gül yüzlü çocukların neşesine kapı araladık. Gazze'ye kapılar açılmalı ve bir an önce Gazze'nin imarına fırsat verilmelidir" dedi.

Akif İnan Eğitim Çadırı'nda görev yapan öğretmenler ise yaptıkları açıklamada, Eğitim-Bir-Sen'in Gazzeli çocuklara verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Akif İnan Eğitim Çadırı bizim için çok önemli. Çocuklarımız burada mutlu. Bu destek, Gazze için umut demek. Tüm kalpler huzur bulsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Akif İnan, Sivil Toplum, Ali Yalçın, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen, Gazze'de Eğitim Çadırı Kurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen, Gazze'de Eğitim Çadırı Kurdu - Son Dakika
