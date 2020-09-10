EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 88 KADIN METRO SÜRÜCÜSÜ BRÖVELERİNİ ALDI - Son Dakika

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 88 KADIN METRO SÜRÜCÜSÜ BRÖVELERİNİ ALDI

EĞİTİMLERİNİ tamamlayan 88 kadın metro sürücüsü brövelerini aldı.

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 88 KADIN METRO SÜRÜCÜSÜ BRÖVELERİNİ ALDI, System.String[]
EĞİTİMLERİNİ tamamlayan 88 kadın metro sürücüsü brövelerini aldı.

Metro İstanbul tarafından düzenlenen 25'inci Dönem Tren Sürücüleri Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan 88 kadın metro sürücüsü, brövelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldı.

Eğitime katılan adaylara ortalama 368 saatlik eğitim verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitime ara vermek yerine eğitimlerin bir kısmına online olarak devam edildi. Her bir aday ortalama 17 saat 45 dakika tren kullanarak 216,2 kilometre yol kat etti.

"KADIN SÜRÜCÜ SAYIS 99'A ÇIKTI"  Bröve töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2019 Ağustos; tam bir yıl önce, 66 tren sürücüsünden sadece 4'ü kadındı. Daha çarpıcı bir rakam; 684 toplam tren sürücüsünün sadece 11'İ kadındı. Bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan 88 sürücümüzle, toplam sayı 772'ye ve bir anda kadın sürücü sayısı 99'a çıktı. Yani, 2020 yılında bu istihdamla beraber, sadece Metro İstanbul'da, 93'ü kadın olmak üzere, 101 kişilik istihdam yaratılmış olundu" dedi.

"İNŞALLAH 29 EKİM'DE MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY HATTINI HİZMETE KAVUŞTURCAĞIZ"İmamoğlu, "Metro yatırımları ile var olan durmuş metro hatlarını harekete geçirmek ve bir an önce hayata geçirmek noktasında büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Özellikle 29 Ekim'de, inşallah Cumhuriyet Bayramı'mızla beraber hizmete kavuşturacağımız Mahmutbey Mecidiyeköy Hattı. Günde 400 bine yakın yolcuya hizmet edecek olan bu hattı, çok önemsiyoruz. İstanbul trafiğine ciddi bir katkı sunacağını da düşünüyorum. Zira bu yılın sonuna Eminönü-Alibeyköy yetiştirmek ve yine 2021'de de hizmete açacağımız yeni metro hatlarıyla beraber, bir an önce İstanbul'u şu an inşası devam eden hatlarla buluşturmak konusunda hem imalat kalitesi hem süreç planlaması hem de finansmanı oluşturma konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.Yönetici asistanlığından tren sürücülüğüne geçen Neslihan Kalkan, "Çok güzel bir duygu.  Herkesi davet ediyorum. Herşey rayında güzeldir. Daha önce yönetici asistanlığı yapıyordum. O işimi bırakıp buraya tren sürücülüğüne başvurdum. 23 yaşındayım" dedi.

Öznur Korkmaz da, "25 yaşındayım. Daha önce ithalat-ihracat operasyonda çalışıyordum. Hiç böyle bir iş beklemiyordum. Çok gurur duyuyorum. Şeffaf bir süreç geçti. Herhangi bir torpil veya tanıdık olayı olmadı. Bize çok emek verdiler. Belediye çalışanları, hocalarımız. Çok gururluyuz" dedi.

İstanbul, Kadın, Metro, Tren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 88 KADIN METRO SÜRÜCÜSÜ BRÖVELERİNİ ALDI - Son Dakika

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