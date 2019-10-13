Ejder meyvesi kavanoza girdi

Antalya'da girişimci Mustafa Hazar, hobi olarak başladığı turşuculukta 237 çeşit turşu ve 12 bin kavanoza ulaştı. Daha önce ahtapot, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası turşusu kuran Hazar, son olarak ejder meyvesinin turşusunu kurmayı başardı.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 18 yıldır restoran işleten Hazar, 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculukta bugün 237 çeşit turşuya ulaştı. Anadolu coğrafyasında yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurma amacında olan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu kurdu. Ahtapot, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası, yer elması, şeker pancarı, fındıktan da turşu kuran Hazar, son olarak koleksiyonuna ejder meyvesini ekledi. Mustafa Hazar, kavanozlardaki rengarenk turşularını restoranının giriş ve içindeki reyonlarda sergilemeye başladı. Doğal olması nedeniyle il dışından da yoğun talebin olduğu turşulara hamile kadınlarda büyük ilgi gösteriyor. Klasik turşulardan lahana, biber, salatalığın talep gördüğü işletmede fiyatlar 20 ile 250 TL arasında değişiyor. Hazar, 10 gün sonra olgunlaşacak olan ejder meyvesi turşusunu 30 TL'den satışa çıkaracak.

Aslen makine mühendisi olduğunu dile getiren Hazar, arkadaşının yapıp getirdiği ve çok beğendiği turşu ile kendisinin de turşu yapmaya başladığını kaydetti.

Çevresindeki 'diplomalı turşucu' olarak bilindiğini aktaran Hazar, "Hobi olarak başladım zamanla daha geliştirdim. 8 yıl öncede ticarete döktüm. Hem sevdiğim işi yapıyorum hem de para kazanıyorum. Turşu daha çok kadınlarımızın işidir ama bu işe gönül vermek daha önemlidir. Soranlara turşu kurmanın formülümü söylerim, bunun en büyük formülü gönül ve sevginizi vermektir. Severek yapmayan kişinin yaptığı turşu kıvam tutmaz" dedi.

"İLK ACI BİBERLE BAŞLADI"

İlk turşu denemesinin soslu acı biber turşusu olduğunu anımsatan Hazar, "Şuan 237 turşu sayısına ulaştım. Anadolu'daki turşu geleneğimizi devam ettiriyorum. Eskiden küplere elma, armut, lahana, salatalık ne varsa atılır ve mükemmel bir lezzet ortaya çıkardı. En büyük özelliğim bu kadar çeşidin yanında hiç kimyasal madde kullanmadım. Bundan sonrada kullanmayacağım. Eğer kimyasal madde kullansam seri üretime geçip, işletmemi daha da büyütürdüm. Evlerimizde yediğimiz annemizin turşusu gibi turşularım ilgi görüyor" ifadelerine yer verdi.

"BILDIRCIN YUMURTASI"

Hamsi, sardalya, yumurta, bıldırcın yumurtası,ahtapot, sarımsak gibi değişik turşuları olduğunu ifade eden Hazar, "Bıldırcın yumurtası bir ay içinde yemeye hazır olur. Astıma iyi gelir. Tadı peyniri andırır. Bu turşumuza da ilgi yüksek. Haşladığımız yumurtaları, kabukla kuruyoruz. Turşu aramasını ekliyoruz ve güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Her turşunun ayrı bir faydasının olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İLGİ BÜYÜK"

Antalyalıların turşularına büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Hazar, Rusların ahtapot ve lahana turşusuna rağbet gösterdiğini belirtti.

Hazar, erik ve çağla turşusuna Konya, Burdur, Isparta'dan hamile kadınların ilgisinin olduğunu ifade etti.

"EJDER MEYVESİ TURŞU OLDU"

Hazar, son dönemde popüler olan ve haziran aralık ayları arasında yetişen ejder meyvesini de turşu koleksiyonuna ekledi.

237 turşusunun ejder meyvesi olduğunu vurgulayan Hazar, "Bu meyvenin içeriğinde c vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum var, bağışıklığı yeniliyor. Vücut direncini artırıyor. Onunda turşusunu kurduk. Bu meyve belirli aralıklarla yetişiyor. O meyveyi bulamayanlar için bizde turşusu olacak. 15 gün içinde turşusunun olgunlaşmasını bekliyorum" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş/İHA)