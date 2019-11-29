Son Dakika Haberleri: (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

6 saat önce

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR, System.String[]
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

TAKSİM'DE YAĞMUR FIRTINA

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçenler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koşarken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin rüzgar nedeniyle ters döndüğü görüldü.

YENİBOSNA'DA DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Yağmur ve lodos Yenibosna'da da etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan bazıları köprü altında yağmurun dinmesini bekledi.

Görüntü Dökümü

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(SARIYER)

- Rumeli Feneri'nden görüntüler

-Kilyos'tan görüntüler

-Denizde bekleyen gemilerden görüntüler

(SARAYBURNU)

-Oluşan dev dalgalar

-Balık tutmaya çalışanlar

-Lodosta yürüyenler

-Genel ve detaylar

(TAKSİM)

-Taksim Meydanı'ndan detay

-Yağmur altında koşturanlar

-Şemsiyeleri ters dönenler

-Genel detaylar

(YENİBOSNA)

-Aniden bastıran yağmur

-Yağmurdan korunmaya çalışanlar

-Genel ve detaylar


- Yazar
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
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