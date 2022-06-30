Ek Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla sunulan ve 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre; genel bütçe kapsamındaki idareler için 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idareler için 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek bütçeye eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Böylece genel bütçe kapsamındaki idareler için 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idareler için 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek bütçeye eklenmiş oldu.

DİYANET'E 554 MİLYON 13 BİN LİRA EK ÖDENEK

Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine 554 milyon 13 bin TL ödenek eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin "ücretsiz ders kitapları giderleri" kalemine 2 milyar 413 milyon TL ek ödenek, Sağlık Bakanlığı bütçesine de "aile hekimliği giderleri ile hizmet binası kiralama giderleri" için 6 milyar 5 milyon 350 bin TL ek ödenek tanındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesine ise 5 milyar 427 milyon 200 bin TL ödenek eklendi. Bu ek ödeneğin 5 milyar 400 milyon liralık bölümü cadde ve sokakların aydınlatma giderleri için ayrıldı.

İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN 506 MİLYON TL AYRILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yapılan ek ödenek ile de İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi için 506 milyon TL ayrıldı.

Ayrıca ek bütçeye, Yunus Emre Vakfı'na 213 milyon TL aktarılması için ödenek konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine eklenen 4 milyar 100 milyon TL ise "tarım sigortası ve tarımsal sulama elektrik desteği" için kullanılacak.

MİT BÜTÇESİNE 890 MİLYON TL EK ÖDENEK

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın bütçesine 890 milyon TL ek ödenek ayrıldı. İletişim Başkanlığı'nın bütçesine ise 87 milyon TL eklendi. Bu ek ödeneğin tamamı "temsil ve tanıtma giderleri" kalemine tanımlandı.

Türkiye Uzay Ajansı bütçesine de 800 milyon TL ödenek eklendi. Bu ek ödeneğin tamamı da Milli Uzay Programı'nın birinci Safhası için ayrıldı.

MUHALEFETİN TEPKİSİ SONRASI CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Yasaya göre; Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine, personel ve sosyal güvenlik primi giderleri için, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini, toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Ayrıca muhalefetten yükselen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına öngören düzenleme, AKP Grubu'nun önerisi ile teklif metninden çıkarıldı.

ERDOĞAN, İLGİLİ MADDENİN KANUN METNİNDEN ÇIKARTILMASINI TALEP ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen pazartesi günü yapılan kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Bizim sistemimizde cumhurbaşkanı maaşı, aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanları ile merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı, cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum; ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır."