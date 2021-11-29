Üye Girişi
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü - Son Dakika

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

29.11.2021 16:25
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonları kozalak toplamaya çıkan 28 yaşındaki Ceyhun Çetin, toplanan kozalakları çalmak isteyen hırsızlar tarafından hunharca öldürüldü.

Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular mahallesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin, evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti. Gün boyu kozalak toplayan genç adam akşam saatlerinde tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti.

KOZALAK TOPLAMA APARATIYLA DÖVDÜLER

Çıkan arbede kavgaya dönüştü. 6 hırsızlık zanlısı, genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayan Ceyhun Çetin hayatını kaybetti.

YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ni yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

Karacabey, Okçular, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 16:25 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti 16:17 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır 13:39 Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır

Son Dakika Haberleri
16:24 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
16:21 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı
16:19 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
16:16 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
15:48 Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
15:45 Vatandaşlar, fırtına sebebiyle devrilen korumalıkların altında kalmaktan son anda kurtuldu
15:43 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak         
16:23
Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor         
16:20
Vatandaşlar, fırtına sebebiyle devrilen korumalıkların altında kalmaktan son anda kurtuldu Vatandaşlar, fırtına sebebiyle devrilen korumalıkların altında kalmaktan son anda kurtuldu         
15:46
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 16:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement