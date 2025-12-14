Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu - Son Dakika
Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu

Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu
14.12.2025 18:43
Çorum'da parkta arkadaşıyla şakalaştığı sırada ekmek bıçağının üzerine düşen genç yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞAKANIN SONU KÖTÜ BİTTİ

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çocuk parkında arkadaşıyla şakalaşan 18 yaşındaki F.A., dengesini kaybederek taşıdığı ekmek bıçağının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

F.A.'nın arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Ekmek, Çorum, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
