EKMEK BIÇAKLI MARKET SOYGUNCUSU SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM - Son Dakika
Üye Girişi

EKMEK BIÇAKLI MARKET SOYGUNCUSU SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM

18.08.2022 10:09

EKMEK BIÇAKLI MARKET SOYGUNCUSU SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIMDerya EVRENİSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de elinde bıçakla markete giren Kaan Pehlivan (22), kasadaki paraları kasiyerden zorla alarak kaçtı.

EKMEK BIÇAKLI MARKET SOYGUNCUSU SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM

Derya EVRENİSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de elinde bıçakla markete giren Kaan Pehlivan (22), kasadaki paraları kasiyerden zorla alarak kaçtı. Markette müşterilerin gözü önünde soygunu gerçekleştiren Pehlivan, polise yakalandıktan sonra Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım dedi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba günü saat 16.00'da Fevziçakmak Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Elinde ekmek bıçağı olan şüpheli, markete girdikten sonra kasadaki Merve Kurtuldu'dan paraları vermesini istedi. O sırada marketteki çocuklu müşterilere de aldırmayan şüpheli, bıçakla kasiyerin üstüne yürüyerek paraları vermesi için ısrarcı oldu. Bunun üzerine kasiyer, kasaya geçerek paraları verdi. Paraları çantasına koyan şüpheli, elindeki bıçağıyla marketten ayrıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüphelinin gitmesi üzerine market çalışanları polisi arayarak şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, kimliği kısa sürede tespit edilen Kaan Pehlivan'ı gözaltına aldı. Pehlivan'ın sırt çantasını kontrol eden polis, marketten aldığı değerlendirilen 4 bin 250 lira para buldu.

SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM

Kaan Pehlivan polisteki ifadesinde, Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pehlivan, adliyeye sevk edildi. Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekmek bıçağıyla gerçekleşen soygun, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin soygun için markete girdiği sırada içeride çok sayıda müşteri olduğu, çocuklu bir müşterinin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı fakat Pehlivan'ın kimseye aldırış etmediği görüldü. Kasiyerden paraları alan Pehlivan, marketten ayrıldı.

YORUMLAR
500
Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı Fırıncılar, zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarından memnun Fırıncılar, zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarından memnun
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Ekmek, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EKMEK BIÇAKLI MARKET SOYGUNCUSU SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 13'e düşürdü
13:56 ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 15:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: EKMEK BIÇAKLI MARKET SOYGUNCUSU SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement