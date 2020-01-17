Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor

Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can Özcan oyuna girdiği dakika içinde gol attı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Murat Altan
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Trtovac, Ali Keten, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Murat Elkatmış), Olatunbosun (Dk. 64 Hüseyin Çolak), Ali Özgün (Dk. 72 Halil İbrahim Sönmez)
Giresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Mehmet Taş), Foguinho (Dk. 61 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Landel, Rusescu (Dk. 84 Özgür Can Özcan), Del Valle
Goller: Dk. 9 ve 90 5 Del Valle, Dk. 84 Özgür Can Özcan (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Foguinho, Dk. 75 Landel (Giresunspor), Dk. 45 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor)
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