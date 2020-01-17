Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor

6 saat önce

Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can Özcan oyuna girdiği dakika içinde gol attı.

Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor, System.String[]

Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can Özcan oyuna girdiği dakika içinde gol attı.


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Murat Altan


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Trtovac, Ali Keten, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Murat Elkatmış), Olatunbosun (Dk. 64 Hüseyin Çolak), Ali Özgün (Dk. 72 Halil İbrahim Sönmez)


Giresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Mehmet Taş), Foguinho (Dk. 61 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Landel, Rusescu (Dk. 84 Özgür Can Özcan), Del Valle


Goller: Dk. 9 ve 90 5 Del Valle, Dk. 84 Özgür Can Özcan (Giresunspor)


Sarı kartlar: Dk. 4 Foguinho, Dk. 75 Landel (Giresunspor), Dk. 45 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Taşkın Çalış, Giresunspor, Can Özcan, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray
Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 04:08:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]