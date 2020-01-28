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Ekol Göz Menemenspor, 4 oyuncuyu renklerine kattı
7 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı İbrahim Rasheed Akanbi, Selim Aydemir, Rıdvan Koçak ve Özkan Yıldırım ile sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:30 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı İbrahim Rasheed Akanbi, Selim Aydemir, Rıdvan Koçak ve Özkan Yıldırım ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tire Belediyespor'dan Akanbi, Almanya'nın Rot-Weiss Erfurt takımından Selim Aydemir, Bandırmaspor'dan Rıdvan Koçak ve yine Almanya temsilcisi Eintracht Braunschweig'dan Özkan Yıldırım'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, Akanbi ile 5, Selim Aydemir ve Rıdvan Koçak ile 1,5 yıllık, Özkan Yıldırım ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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