Ekol Göz Menemenspor, 4 oyuncuyu renklerine kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor, 4 oyuncuyu renklerine kattı - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor, 4 oyuncuyu renklerine kattı

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı İbrahim Rasheed Akanbi, Selim Aydemir, Rıdvan Koçak ve Özkan Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

Ekol Göz Menemenspor, 4 oyuncuyu renklerine kattı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı İbrahim Rasheed Akanbi, Selim Aydemir, Rıdvan Koçak ve Özkan Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tire Belediyespor'dan Akanbi, Almanya'nın Rot-Weiss Erfurt takımından Selim Aydemir, Bandırmaspor'dan Rıdvan Koçak ve yine Almanya temsilcisi Eintracht Braunschweig'dan Özkan Yıldırım'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akanbi ile 5, Selim Aydemir ve Rıdvan Koçak ile 1,5 yıllık, Özkan Yıldırım ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Yıldırım, Rıdvan Koçak, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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