Manisa'da kadın üreticilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk çiftçi kadınları ziyaret etti. HABER: Manisa İl Enformasyon

Türkiye genelinde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

O kutlamalardan birisi de Manisa Akhisar'da yapıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile beraberindeki heyet zeytin hasadı yapan kadınları ziyaret etti. Çiçek ve hediyeler verdi. Bizler Kadın çiftçilerimizi önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde özellikle üretici kadınlarımızın da aile bütçesine katkıda bulunmayı, yaşamlarını kendi imkanlarıyla sürdürebilmelerini sağlamayı, tarım sektöründe istihdam edilme kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımız kırsalda yaşayan kadın çiftçilere yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik gelir seviyelerini arttırmaya yönelik birçok projeler üretmekte ve bunları desteklemektedir. İl Müdürlüğü olarak bizlerde projelerimizde ve faaliyetlerimizde kadın çiftçilerimize öncelik veriyoruz" dedi. manisa dünya kadın çiftçiler günü