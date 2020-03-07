Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi - Son Dakika Ekonomi

Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi

7 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi" kapsamında kadınların ürettiği ürünlerin yer aldığı satış günleri etkinliği düzenledi.

Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi" kapsamında kadınların ürettiği ürünlerin yer aldığı satış günleri etkinliği düzenledi.


GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8. gerçekleştirilen etkinlikte, 140 kadın girişimci evlerinde ürettikleri ahşap boyama eşya, Antep işi nakış, el işi, takı, giysi ile pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyecekleri ücretsiz kurulan stantlarda satışa sundu.


Etkinliğin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Milletvekili Nejat Koçer'in eşi Füsun Koçer, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Teymur, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, açılıştaki konuşmasında, kadın girişimci sayısının arttığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de bütün katılımcılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Burada stant açan kadınlarımıza ilk olarak Gaziantep Sanayi Odasında hijyen ve gıda saklama, gıda sunum teknikleri, e-ticaret, tasarım, ambalaj ve paketleme konularında eğitim verildi. Burada amacımız üretimde, sunumda ve pazarlamada dikkat edilmesi gereken konuları anlatmaktı. Bugün de burada girişimci kadınlarımız aldıkları eğitim sonrasında evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sundu."

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid
Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]