Ekonomik kaygılarla endeksler karışık

Dünya genelinde hisse senedi borsalarında endeksler Çarşamba günü, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden ekonomik toparlanmanın hızına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık hareket etti.

Gelişmelerle Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında genel olarak yön karışık gelişirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard'ın Avrupa genelinde üretimdeki düşüşlere dikkat çekmesi ve ilerleyen saatlerde açıklanacak işsizlik verileri öncesinde başlıca Avrupa borsalarında endeksler genel olarak düştü.