Ekonomik kaygılarla endeksler karışık

Dünya genelinde hisse senedi borsalarında endeksler Çarşamba günü, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden ekonomik toparlanmanın hızına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık hareket etti.
Gelişmelerle Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında genel olarak yön karışık gelişirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard'ın Avrupa genelinde üretimdeki düşüşlere dikkat çekmesi ve ilerleyen saatlerde açıklanacak işsizlik verileri öncesinde başlıca Avrupa borsalarında endeksler genel olarak düştü.ABD'de Wall Street Borsası'nda da, Salı günü yaşanan yüksek artışların ardından, Çarşamba gününün açılış öncesi işlemlerinde endeksler genel olarak düştü. Tokyo'da Nikkei 225 günü yatay kapatırken, Çin anakarasında Shanghai Composite yüzde 0.11 ve Shenzhen Composite yüzde 0.30 yükseldi. Buna karşılık, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.08 düşerken, Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 1.57 arttı ve Avustralya'da S&P/ASX 200 günü yatay kapattı. Frankfurt'ta DAX Endeksi açılışta yüzde 0.38, Londra'da FTSE 100 Enedksi yüzde 0.18, Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.33 düştü.Euro, dolar karşısında yüzde 0.11 artarak 1.20849 dolara yükselirken, sterlin ABD para birimine karşı yüzde 0.17 değer kaybederek 1.34038 dolara geriledi.Wall Street'teki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 0.32 ve S&P 500 yüzde 0.14 düşerken, Nasdaq 100 Endeksi yataydı.
- Kaynak: DHA
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