Ekonomist Topkurulu: NATO 3.0 Türkiye için kritik fırsatlar ve riskler barındırıyor - Son Dakika
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Ekonomist Topkurulu: NATO 3.0 Türkiye için kritik fırsatlar ve riskler barındırıyor

Ekonomist Topkurulu: NATO 3.0 Türkiye için kritik fırsatlar ve riskler barındırıyor
09.07.2026 17:19
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Ekonomist Hakan Topkurulu, NATO 3.0 sürecinde Türkiye'nin savunma sanayisindeki rolünün değiştiğini belirtti. Avrupa'nın silah ihtiyacının gözleri Türkiye'ye çevirdiğini söyleyen Topkurulu, üretim planlamasında Türkiye'nin kendi savunma ihtiyaçlarının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

NATO 3.0'DA TÜRKİYE'NİN ROLÜ DEĞİŞİYOR

Trump yönetimiyle başlayan NATO 3.0 sürecinde Avrupa'nın savunma üretimindeki yetersizliği değerlendirmesi Türkiye'nin savunma sanayisini öne çıkarıyor. Ekonomist Hakan Topkurulu, kritik sorunun üretim planlamasının Avrupa'nın ihtiyaçlarına göre mi yoksa Türkiye'nin savunma önceliklerine göre mi şekilleneceği olduğunu söyledi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni "tam bir keskin viraj alma toplantısı" olarak nitelendiren Topkurulu, "NATO arabası bu virajı alırken devrilebilir de yola devam da edebilir. Şu anki izlenim arabanın devrilmeden devam edeceği yönünde." dedi.

TRUMP'IN NATO 3.0'A ETKİSİ

Ekonomist Hakan Topkurulu, haber portalı RRN'ye yaptığı açıklamada NATO 3.0 sürecini değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda gerileyen gücünü yeniden tesis etmek amacıyla çeşitli adımlar attığını ifade eden Topkurulu, "Trump'ın yeniden iktidara gelmesi, aslında Amerikan hâkim sınıflarının kendi içlerinde aldığı stratejik bir karardır; bunu basit bir halk oylaması olarak düşünmek fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Trump, küreselcilerden farklı olarak Amerikan halkına öncelikle 'Biz küçüldük, Amerika'yı yeniden büyük yapacağız' vaadinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Bu hedef doğrultusunda ilk etapta ekonomik yöntemlerin tercih edildiğini belirten Topkurulu, "Özellikle Çin ve Avrupa başta olmak üzere kendi müttefikleriyle giriştikleri bir gümrük vergisi savaşıyla denediler. Ancak bu savaştan istedikleri sonucu alamadılar ve Amerika'da borçlanma tırmanmaya, dolayısıyla çöküş devam etmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA, GRÖNLAND VE PANAMA ÖRNEKLERİ

Bunun ardından ABD'nin hedeflerine ulaşmak için doğrudan müdahale yöntemini tercih ettiğini öne süren Topkurulu, "2026'nın hemen başında, 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eşiyle birlikte kaçırdılar; Maduro hâlâ hapiste. Ardından Grönland'ı Danimarka'dan almak, Panama Kanalı'nın ABD'ye devredilmesini sağlamak gibi çeşitli seçenekler üzerinde durdular ve nihayetinde İran'a saldırmayı tercih ettiler. Çünkü Venezuela'nın petrolünü şimdilik ele geçirmiş olsalar da bu onlara yetmiyor." dedi.

'ROTAMIZI KENDİMİZ OLUŞTURMALIYIZ'

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Topkurulu, NATO ülkelerinin de bunu net şekilde gördüğünü söyledi. NATO 3.0 sürecinde Türkiye açısından en kritik başlığın savunma sanayisi ve silah üretimi olduğunu ifade eden Topkurulu, "Bugüne kadar NATO içinde bir kanat ülkesi görevi gören Türkiye'ye, şimdi çok daha farklı fonksiyonlar yüklenmeye çalışılıyor. Bunlardan en önemlisi, Türkiye'yi Avrupa ülkelerinin konvansiyonel silah tedarikçisi haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçte kendi önceliklerini koruması gerektiğini vurgulayan Topkurulu, Avrupa'nın ihtiyaçlarına göre değil, Türkiye'nin kendi savunma ihtiyaçlarına göre üretim ve öncelik planlaması yapılmasının önem taşıdığının altını çizdi.

Türkiye, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato Ekonomist Topkurulu: NATO 3.0 Türkiye için kritik fırsatlar ve riskler barındırıyor - Son Dakika

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