Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, sunum eşliğinde ilçede devam eden projeler konuşuldu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Bağcılar Belediyesini ziyaret etti. İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, saat 10.00'da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından karşılandı. Çağırıcı'nın makamındaki ağırlamanın ardından heyet, toplantı salonuna geçti. Başkan Çağırıcı'nın yaptığı sunumla ilçede devam eden projeler detaylı şekilde konuşuldu ve fikir alışverişi yapıldı.



Toplantının ardından İmamoğlu, Çağırıcı ve beraberindekiler, Bağcılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanını gezip incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayını da ziyaret ederek merkez hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL