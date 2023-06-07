Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor! Ya CHP liderliğine soyunacak ya da yeni parti kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor! Ya CHP liderliğine soyunacak ya da yeni parti kuracak

07.06.2023 12:03

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun harekete geçtiği iddia edildi. Bugün kameralar karşısına geçerek yeni yol haritasını açıklaması beklenen İmamoğlu'nun ilk planda yerel seçimlerden önce CHP'yi kurultaya taşıyarak genel başkan olmayı düşündüğü aksi takdirde yeni bir parti kurmayı gündemine alacağı öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybeden Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ve MYK listesini yenileyerek kurultay sürecini başlatmasının ardından partide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

BUGÜN YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYABİLİR

Ankara kulislerindeki iddiaya göre, Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yine İstanbul'dan aday göstermeyi planladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı. İmamoğlu'nun bugün kameraların karşısına geçerek yeni yol haritasını açıklayacağı öne sürüldü.

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR

İmamoğlu'nun birinci önceliğinin yerel seçimlerden önce partiyi kurultaya taşıyarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak, ikinci ihtimalde ise yeni bir parti kurmak için girişimlerde bulunacağı konuşuluyor.

"AKŞENER DE CHP'NİN BAŞINDA ONU GÖRMEK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İmamoğlu ile birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini gündeme getiren ancak teklifi kabul görmeyince yardımcılık konusunda karar aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de CHP Genel Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu olmasını arzu ettiği ifade ediliyor.

YORUMLAR (11)
  • haydar topçu: Onda parti kurucak cesaretmi var Cevap Yaz 14 17 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Aslında bu seçimde tezgahı iyi kuran kazandı. Kılıçdaroğlu'nun iki hatası var birincisi aday olmaya zorlanması ve bunun bir tezgah olduğunu kavrayamamasi, ikinci hatası Saadet ve İYİ parti haricinde diğer partiler ile ittifak yapması. Çünkü onlar AKP'nin Truva atları olduğu gün yüzüne çıkmaya başladı. Memleket partisi grup kurmak için AKP'den milletvekili istemesi sizce ne anlam içermektedir. Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
  • engin tuğtağ: Niye soyunmadan olmimi parti kurmak Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Tanju Özcan'dan CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili olay yorum: Bu liste İmamoğlu'na bir hodri meydandır Tanju Özcan'dan CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili olay yorum: Bu liste İmamoğlu'na bir hodri meydandır

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor! Ya CHP liderliğine soyunacak ya da yeni parti kuracak - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Koşu bandında koşan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü soyuldu
12:21 Cinsel İlişki Şampiyonası başlıyor! İşte merak edilen kurallar ve katılacak ülkeler
12:08 Cinsel İlişki Şampiyonası başlıyor! İşte merak edilen kurallar ve katılacak ülkeler
12:08 CHP'den ayrılan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi kendi adaylarını çıkaracak
12:05 Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının rekor kırmasına esprili bir paylaşımla karşılık verdi
11:56 Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! TBMM Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardılar
11:58 Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti
11:53 Dolar ve altının rekor kırdığını gören Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'taki takı sahnesini paylaştı
11:54 Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi
11:45 Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir spora yöneldi! Hayranları ağzı açık izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 12:38:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor! Ya CHP liderliğine soyunacak ya da yeni parti kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement