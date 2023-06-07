Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor! Ya CHP liderliğine soyunacak ya da yeni parti kuracak

Hamit Gündoğdu:

Aslında bu seçimde tezgahı iyi kuran kazandı. Kılıçdaroğlu'nun iki hatası var birincisi aday olmaya zorlanması ve bunun bir tezgah olduğunu kavrayamamasi, ikinci hatası Saadet ve İYİ parti haricinde diğer partiler ile ittifak yapması. Çünkü onlar AKP'nin Truva atları olduğu gün yüzüne çıkmaya başladı. Memleket partisi grup kurmak için AKP'den milletvekili istemesi sizce ne anlam içermektedir.