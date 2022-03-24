Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'la bir araya geldi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'la bir araya geldi

24.03.2022 20:03
Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'la bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Lozan'da bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Lozan'da bir araya geldi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 2036 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma talebi kapsamında düzenlenen toplantıya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC üyesi Uğur Erdener de katıldı.

IOC Başkanı Bach ile yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyat ateşini 2036'da İstanbul'da yakmak istiyoruz. Belki de tarihin en önemli olimpiyatını İstanbul'da yapacağız. Çünkü hiçbir olimpiyatta iki kıtada birden olimpiyat oyunlarını düzenlemek mümkün değil. İlk defa bir Müslüman ülkenin olimpiyatları düzenlemesi noktasında, İstanbul çok önemli bir adım. Biz adımını atıyoruz. O günlerde milletimize nasip olmasını, kısmet olmasını dileyerek bu adımı atıyoruz."

İstanbul'un olimpiyat yolculuğuyla ilgili önemli bir süreci başlattıklarına işaret eden İmamoğlu, "Kesinlikle İstanbul'un her koşulda kazanacağı bir yolculuk. Hepimize hayırlı olsun. IOC yönetimine, Türk Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Erdener'e yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, İstanbul'un 13 Temmuz 2021'de "İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı"nı açıklayarak, 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na talip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, IOC Başkanı Bach'la randevusu öncesinde, Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'la bir araya geldi - Son Dakika


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