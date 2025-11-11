Ekvador'da Cezaevinde 27 Mahkum Öldü - Son Dakika
Ekvador'da Cezaevinde 27 Mahkum Öldü

11.11.2025 00:17
Ekvador'daki bir cezaevinde 27 mahkumun cansız bedenine ulaşıldı, ölüm nedenleri araştırılıyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu.

Ulusal basında yer alan habere göre, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), 27 mahkumun öldüğünü doğruladı ve olayın eyaletin Machala kentindeki bir cezaevinde meydana geldiğini bildirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

SNAI, mahkumların ölümüne yol açan nedenin kapsamlı biçimde araştırılması için savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.

ÖLÜMLERİN NEDENİ ASFİKSİ Mİ?

Ölümlerin asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu gerçekleştiği iddia edildi. Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: AA

