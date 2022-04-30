Ekvador Devlet Başkanı Üç İlde Olağanüstü Hal İlan Etti - Son Dakika

KİTO, 30 Nisan (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili kanunsuzluk ve suçların pençesindeki Guayas, Esmeraldas ve Manabi kıyı illerinde Cuma gününden itibaren 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Lasso, söz konusu duyuruyu Cuma günü Devlet Başkanlığı'nın İletişim Genel Sekreterliği tarafından resmi internet kanallarında yayınlanan bir mesajla yaptı. Devlet Başkanı Lasso, "Başkanlık kararnamesiyle Guayas, Manabi ve Esmeraldas illerinde bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili organize ve ulusaşırı suçların artış göstererek şiddet olaylarına yol açtığı bu illerin kent bölgelerinde yerel saatle 23.00 ile 5.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Olağanüstü hal kapsamında 9.000 üniformalı personel (Ulusal Polis Teşkilatı'ndan 4.000 kişi ve Silahlı Kuvvetler'den 5.000 kişi), barış ve huzurun tesisi için konuşlandırılacak. "Savaşı, tam da suçluların saklanmaya çalıştıkları yere götürüyoruz" diyen Lasso, Ekvadorluların huzurunun "hiç kimsenin kirli işleri için feda edilmeyeceğini" vurguladı. Lasso, görev geldiğinden bu yana ülkede son aylarda artan suç ve güvenlik ihlalleriyle uyuşturucu mafyalarına karşı direkt mücadele başlattı. 2021 yılından bu yana Ekvador hapishanelerinde şiddet dalgası yaşanıyor. Sadece geçen yıl bu Güney Amerika ülkesindeki hapishane ayaklanmalarında 300'ün üzerinde mahkum hayatını kaybetti.