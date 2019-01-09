Son Dakika Haberleri: El-Kaide Üyesi Samsun'da Yakalandı

El-Kaide Üyesi Samsun'da Yakalandı

1 saat önce

AFGANİSTAN'da terör örgütü El-Kaide üyesi olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen Muhammet A.B.(31) Samsun'da yakalandı.

El-Kaide Üyesi Samsun'da Yakalandı, System.String[]
AFGANİSTAN'da terör örgütü El-Kaide üyesi olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen Muhammet A.B.(31) Samsun'da yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan'da terör örgütü El-Kaide adına faaliyet gösterdiği belirlenen Muhammet A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen şüphelinin Samsun'da olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Terör Polisi, Özel Harekat Polisi desteğiyle Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü El-Kaide üyesi olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Muhammet A.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammet A.B.'nin,   Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da yargılandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Afganistan, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi

İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:17:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El-Kaide Üyesi Samsun'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]