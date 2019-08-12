Elazığ'da 10,5 milyon hibeli 14 proje kabul edildi

Elazığ'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 10,5 milyonu hibe toplam 19,5 milyon lira yatırım bedelli 14 projenin kabul edildiği bildirildi.

Elazığ'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 10,5 milyonu hibe toplam 19,5 milyon lira yatırım bedelli 14 projenin kabul edildiği bildirildi.



TKDK IPARD II 5. Başvuru Çağrı Dönemi sonuçları açıklanmaya başladı.Açıklamaya göre kabul edilen 37 projeden 14'ünün Elazığ'ın projeleri olduğu belirtildi.14 projeden 4'erinin süt, besi ve 6 tanesinin de tavuk çiftliği olduğu aktarıldı. Toplam 19,5 milyon lira tutan 14 projeye 10,5 milyon lira hibe verileceği kaydedildi.



Kurumun Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz," 5. Başvuru Çağrı Döneminde Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenme ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar kapsamında toplam yatırım değeri 44 Milyon TL, toplam hibe tutarı ise yaklaşık 23 Milyon TL olan 37 adet proje kabulü. gerçekleştirilmiştir. Bakanımızın Kurban Bayramının ikinci gününde açıkladığı 1. Grup Sözleşme İmzalamaya hak kazananlar listesinde Elazığ olarak 14 adet projemiz yer almıştır. Toplam yatırım değeri 19.5 Milyon TL, ödenecek olan hibe tutarının ise yaklaşık 10,5 Milyon TL olan bu projelerin 4 tanesi süt çiftlikleri, 4 tanesi besi çiftlikleri ve 6 tanesi ise tavuk çiftlikleridir. İncelenmesi devam eden projeler ile Eylül ve Ekim aylarında sözleşmeler imzalanacaktır"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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