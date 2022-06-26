Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu - Son Dakika
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Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu

26.06.2022 12:23

Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu Elazığ'da çıkan yangında arpa ekili 12 dönüm alan küle döndü.

Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan yangında arpa ekili 12 dönüm alan küle döndü.

Yangın, merkeze bağlı İkitepe Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle arpa ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 12 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu - Son Dakika
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