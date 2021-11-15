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Elazığ'da 23 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Elazığ'da 23 bin fidan toprakla buluştu

15.11.2021 15:54
Elazığ'da 23 bin fidan toprakla buluştu

Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fırat Üniversitesi yerleşkesinde, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite personeli ve öğrenciler fidan dikti.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş burada yaptığı konuşmada, Fırat Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı protokolle fidan diktiklerini ifade ederek, "Amacımız hem üniversitemizi Türkiye'nin en yeşil kampüsü durumuna getirmek hem de şehrimize güzel bir görünüm kazandırıp, şehrimize temiz nefes aldırmaktır." dedi.

Ülkede ormanlık alanların çoğalması gerektiğini dile getiren Göktaş, "Şimdiden üniversitemizin ağaçsız olan bu bölgesini her öğrencimize bir ağaç düşecek şekilde 23 bin ağacı dikiyoruz. Bu fidanların iki yıl boyunca bakımını üniversite olarak yapacağız. Kuruyan ağaçların yerine Orman Bölge Müdürlüğümüz yenisini dikecek. Üniversiteler eğitim alanlarıdır ama bu eğitim alanlarının aynı zamanda cazibesini de artırmak durumundayız. Üniversitemiz zaten Türkiye'de yeşil kampüslerden birisi."

Etkinliğe katılan öğrencilerden Çağrı Kaan Bulut, çalışmaya fidan dikerek destek verdiklerini söyledi.

Bulut, "Çok anlamlı bir etkinlik oldu bizim için. Bu tür etkinlilerin çoğalması gerekiyor. Hem doğa hem de okulumuz adına bu etkinliğin yapılması anlamlı. Kendi adıma fidan dikmem ayrı bir mutlu etti beni." diye konuştu.

Üniversite personelinden Mustafa Tanyıldızı da kendilerine fidan dikme fırsatı veren yöneticilere teşekkür etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 23 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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