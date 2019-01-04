Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Aşmak İçin Hareket Et"Projesi

Elazığ'da "Aşmak İçin Hareket Et"Projesi

1 saat önce

Elazığ'da "Aşmak İçin Hareket Et"projesi kapsamında engeli bulunan ve bulunmayan bireyler bowling oynadı.

Elazığ'da
Elazığ'da "Aşmak İçin Hareket Et"projesi kapsamında engeli bulunan ve bulunmayan bireyler bowling oynadı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Beyaz Ay Derneği tarafından yürütülen "Aşmak İçin Hareket Et'" projesi kapsamında engeli bulunan ve bulunmayan bireylerle etkinlik düzenlendi. Derneğin Elazığ Şubesi, İl Milli Eğitim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan programda engelli ve engelsiz bireyler birlikte bowling oynadı. Kurum müdürleri de çocuklara eşlik etti.

Böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk," Özel eğitim kurumlarımızdan gelen öğrencilerimizle güzel vakit geçirmek ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımızı okullarımızda en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin sürmesini temenni ediyorum"dedi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk'ün yanı sıra, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Dernek Başkanı Naci Demirpolat ile engelli, engelsiz bireyler katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:38 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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