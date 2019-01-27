Son Dakika Haberleri: Elazığ'da CHP ve İyi Parti'nin Seçim İttifakı

Elazığ'da CHP ve İyi Parti'nin Seçim İttifakı

1 saat önce

Elazığ'da, CHP ve İYİ Parti belediye başkan adaylığında anlaştı.

Elazığ'da CHP ve İyi Parti'nin Seçim İttifakı, System.String[]
Elazığ'da, CHP ve İYİ Parti belediye başkan adaylığında anlaştı.

CHP Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, iki partinin yerel seçimde belediye başkan adayı Ali Şekerdağ'ı destekleyeceğini söyledi.

Şekerdağ'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılacağını vurgulayan Or, şunları kaydetti:

"Ortak adayımız kamuoyununun yakından tanıdığı eski Elazığ Ticaret Odası Başkanı Ali Şekerdağ. İttifaklarda ve birlikteliklerde rahmet vardır, bereket vardır. Nasıl ki 24 Haziran ittifakımız, 41 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ'da bir milletvekili çıkarmasına sebep oldu ise 31 Mart seçimlerinde de belediye başkanlığını kazanacağımıza inancımız tamdır."


CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ise ittifakın şehir için hayırlı olacağına inandıkları için böyle bir oluşumun içinde yer aldıklarını dile getirdi.


Bu ittifakın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade eden Kaplan, "Belediye başkan adayımız Ali Şekerdağ'ın Elazığ'da demokrasi, özgürlük ve ezilmişler adına iyi bir belediyecilik yapacağını umduğumuz için parti meclisimizin talimatlardan sonra kuşkusuz el ele vererek bir aile yapısı içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Ali Şekerdağ, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan Partisine Sert CHP Uyarısı: Aday Olacak Başka Kapı Buluruz Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu

CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 21:19:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da CHP ve İyi Parti'nin Seçim İttifakı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]