Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Eğitim Bir-Sen'den Yönetici Eğitimi Kursu

Elazığ'da Eğitim Bir-Sen'den Yönetici Eğitimi Kursu

1 saat önce

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından yönetici eğitimi kursu başlatıldı.

Elazığ'da Eğitim Bir-Sen'den Yönetici Eğitimi Kursu, System.String[]
Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından yönetici eğitimi kursu başlatıldı.

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından kurumun konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine yönelik yönetici eğitimi kursu düzenlendi. Kursun 5 hafta süreceği ve alanında uzmanlar tarafından eğitimler verileceği belirtildi.

Eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyenlere yönelik kurs başlattıklarını belirten Şube Başkan Yardımcısı Taha Yusuf Sarıgül, " Bizler eğitim birsen olarak eğitime her zaman destek verdik. Şeflik, memurluk için hizmetliler için biz bu eğitimleri başlattık. Daha öncede şube müdürlüğü kursu açtık. Şube müdürlüğü sınavları içinde kursiyerlerimizin içinden Türkiye 2'incisi çıktı. Kurum olarak eğitimde liyakat artırma çabasındayız. Çabamızda bu yöndedir. 'Sınav varsa, Eğitim Bir-Sen de var, Eğitim Bir-Sen varsa başarıda var' diye bir sloganımız var" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ, Eğitim Bir Sen, Güncel
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