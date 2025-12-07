Elazığ'da İl Vaizler Toplantısı Yapıldı

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen İl Vaizler Toplantısı, İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen İl Vaizler Toplantısı, İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında İl Müftülüğü salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Sahada sürdürülen çalışmalar ele alınırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Ayrıca yeni dönem faaliyet planları üzerinde duruldu. İl Müftüsü Yusuf Bingöl, vaizlerin toplumun manevi rehberliğinde üstlendiği önemli role dikkat çekerek, birlik, beraberlik ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve bilgi paylaşımıyla verimli bir şekilde tamamlandı. - ELAZIĞ