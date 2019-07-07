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Elazığ'da ilk hacı kafilesi yola çıktı

57 dakika önce

- Elazığ'da ilk hacı kafilesi yola çıktıELAZIĞ - Elazığ Havalimanı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek olan 184 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı.

- Elazığ'da ilk hacı kafilesi yola çıktı
ELAZIĞ - Elazığ Havalimanı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde kutsal topraklara gidecek olan 184 kişilik ilk hacı kafilesi yola çıktı.
Elazığ'dan bu yıl çekilen kuralarla kutsal topraklara gitmeye hak kazananlardan 184 hacı adayı aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.Yıllardır hacca gitmek isteyip kura bekleyenlerin de olduğu kafile, dualarla uğurlandı. Hacı adaylarının ilk kafilesini uğurlama da duygu dolu anlar yaşandı.
Nasip olursa hacca gideceğinin ifade eden Ahmet Erdem, "Mevlam gitmek isteyenlere de nasip etsin. 12 senedir bekliyoruz. Mevlam bu sene nasip etti. O mübarek insanlar neler çekmiş neler yaşamış bizde burada saray gibi yerlerde yaşıyoruz. Hiçbir şey beğenmiyoruz. Allah gitmek isteyenlere de nasip etsin" dedi.
2014 de umre yaptığını dile getiren Hanifi Eroğlu, "Hacımız çıktı şimdi de gidiyoruz. Benim 11'nci kuram oldu. Hanım ve yeğenimle gidiyoruz. Allah herkese nasip etsin. Bize nasip etti fakat önce vatana, millete, bayrağımıza ve ezanımızı susturmasın bayrağımız inmesin" diye konuştu.
Elazığ'dan bu yıl toplam 908 hacı adayının kutsal topraklara gideceği bildirildi.
Öteyandan ikinci kafilenin 13, üçüncü kafilenin ise 14 Temmuz'da yola çıkacağı, Bingöl kafilesinin de Elazığ'dan 17 Temmuz'da hareket edeceği aktarıldı.
Elazığ'da ilk hacı kafilesi yola çıktı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:13 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Elazığ Havalimanı, Elazığ, Genel
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