Elazığ'da jandarma ekipleri inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıdemirtaş köyünde Y.G'ye ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalıntı malzemelerin Akçakiraz Beldesi Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldüğünü tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda çalıntı inşaat malzemeleri bulundu, olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika