Elazığ'da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza - Son Dakika

Elazığ'da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza

ELAZIĞ - Elazığ'da ruhsatsız kaçak avlanırken suç üstü yakalanan 1 şahsa, 12 bin 500 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, Keban Baraj Gölü'nde kaçak balık avı ile ilgili yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Keban ilçesinde barajda devriye atan tim, bin metrelik ağ ile balık tutmak isteyen C.K.'yı suçüstü yakaladı.

Yakalanan şahsın tekne ve kullandığı malzemelerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemede şahsa ruhsatsız avlanma suçundan 5 bin TL, tekneye ruhsat no yazmamaktan 5 bin TL ve ağlara ruhsat no yazmamaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 12 bin 500 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Ekiplerin bölgede çalışmasını sürdürdüğü aktarıldı.